القبض على المتهم بسرقة محل أميرة الذهب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سلسلة ذهبية من أحد محال الصاغة بالجيزة بأسلوب "المغافلة".

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وبسؤال المدير المسئول بذات المحل أفاد بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بسرقة سلسلة ذهبية بأسلوب المغافلة بتاريخ 21 الجارى وعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) .. وبمواجهته أقر بتصرفه فى المسروقات بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل صاغة) أمكن ضبطه ،وتم بإرشاده ضبط السلسلة المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.