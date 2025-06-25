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التحريات تكشف السبب وراء حريق مخزن دهانات البراجيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحريات تكشف السبب وراء حريق مخزن دهانات البراجيل

حريق مخزن البراجيل
حريق مخزن البراجيل
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اندلاع حريق داخل مخزن دهانات وكيماويات بمنطقة البراجيل بمدينة أوسيم حيث تبين أن ماس كهربائي في وصلات الكهرباء داخل المخزن وراء اشتعال النيران. 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع داخل مخزن دهانات وكيماويات بمنطقة البراجيل في مدينة أوسيم شمال محافظة الجيزة. 

ودفعت قوات الدفاع المدني بدعم سيارات إطفاء أخرى للمساهمة في محاصرة النيران حيث وصلت عدد سيارات الإطفاء في مسرح الحريق إلى 15 سيارة إطفاء وخزان مياه استراتيجي فيما تمركزت 3 سيارات إسعاف في موقع الحريق تحسبا لوجود حالات إصابات باختناقات نتيجة الأدخنة السامة المتصاعدة من الحريق. 

وشهد موقع الحريق حدوث أصوات "فرقعة" وانفجارات بسيطة من داخل المخزن المشتعل نظرا لاحتواءه على مواد كيماوية وبراميل تنر خاصة بالدهانات وغيرها من المواد المساعدة على الاشتعال. 

وأخلت قوات الانقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالجيزة العقارات المجاورة للمخزن المشتعل خشية امتداد النيران إليها وإصابة قاطنيها بحالات اختناق أو حروق، فيما فرضت قوات أمن الجيزة كردونا أمنيا بمحيط المخزن لتسهيل عمليات رجال الإطفاء ووصول السيارات بيسر إلى المخزن لمحاصرة النيران. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بتصاعد أدخنة سوداء وألسنة اللهب من مخزن خلف مصنع الرنجة في البراجيل بمدينة أوسيم وشاهد كل من يمر أعلى الدائري والمحور الأدخنة التي وصلت عنان السماء. 

على الفور انتقلت قوات الأمن لفحص ملابسات البلاغ وتبين نشوب حريق هائل في مخزن دهانات وكيماويات فتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران كما هرعت سيارات الإسعاف تحسبا لوقوع إصابات. 

ماس كهربائي حريق مخزن دهانات البراجيل البراجيل

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