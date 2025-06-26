قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد
خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس
أول تعليق من حماس على استشهاد الحاج رمضان
الرئيس السيسي يدعو رئيس الوزراء البريطاني لزيارة مصر
محضر عاجل بتسلل مادة الرصاص لأجساد 30 عاملا بمصنع في السادات
أهالي الجنود القتـ لى في كمين خان يونس: أبناؤنا قتـ لوا نتيجة إهمال جسيم
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث تطورات الشرق الأوسط
إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة
ذكرى احتفالات 30 يونيو.. حزب الجبهة يهدي أغنية " إيد في إيد" للشعب المصري
رئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لزيارة الرئيس السيسي إلى لندن
الرئيس السيسي وستارمر يرحبان بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران ويشددان على الحل السلمي
وزير الدفاع الإسرائيلي : حاولنا اغتيال المرشد الإيراني وانعدمت الفرصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس
الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس
عبد العزيز جمال

واصل سعر الذهب في مصر تراجعها خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 26 يونيو 2025، لتسجل خسائر ملحوظة على مدار الـ48 ساعة الماضية، وسط تذبذب واضح في الأسواق العالمية، وهبوط في سعر الأونصة عالميًا إلى ما دون 3320 دولارًا. 

وسجل الجنيه الذهب خسارة قدرها 920 جنيهًا مقارنة بسعره يوم الثلاثاء الماضي، في أكبر انخفاض يشهده منذ أسابيع.

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 26 يونيو 2025

سجلت أعيرة الذهب المختلفة انخفاضات واضحة في السوق، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • سعر الذهب عيار 24 بلغ 5354 جنيهًا للبيع، و5326 جنيهًا للشراء
  • سعر الذهب عيار 22 سجل 4908 جنيهات للبيع، و4882 جنيهًا للشراء
  • سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا، انخفض إلى 4685 جنيهًا للبيع، و4660 جنيهًا للشراء
  • سعر الذهب عيار 18 بلغ 4016 جنيهًا للبيع، و3994 جنيهًا للشراء
  • سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 3123 جنيهًا للبيع، و3107 جنيهًا للشراء
  • سعر الذهب عيار 12 بلغ 2677 جنيهًا للبيع، و2663 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا حادًا ليسجل 37480 جنيهًا للبيع، و37280 جنيهًا للشراء، بعدما كان قد وصل إلى 38380 جنيهًا قبل يومين فقط، ليفقد بذلك نحو 900 جنيه في يومين فقط، وهو انخفاض كبير يعكس التراجع الحاد في سعر الذهب الخام عيار 21، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من هذا العيار.

سعر الأونصة

بلغ سعر الأونصة (الأوقية) في السوق 166537 جنيهًا للبيع، و165648 جنيهًا للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميًا 3317.63 دولارًا، وفقًا لآخر تحديث صادر عن وكالة بلومبرج، بنسبة تراجع بلغت 0.22%، مدفوعة بالهدنة بين إيران وإسرائيل.

الأوقية العالمية تعادل 31.1 جرامًا من الذهب الخالص عيار 24، وتُعد المؤشر العالمي الذي يُبنى عليه تسعير الذهب محليًا.

سبيكة الذهب اليوم في مصر

تراجعت أسعار سبائك الذهب تزامنًا مع انخفاض أسعار الذهب الخام، وسجلت:

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: نحو 53480 جنيهًا

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا: بلغ 267400 جنيه

سعر أونصة الذهب (31.1 جرامًا): سجلت 166322 جنيهًا

وتُعد السبائك من الخيارات الاستثمارية الشائعة بين المصريين، ويحسب سعرها بناءً على سعر جرام الذهب عيار 24، بدون مصنعية أو إضافات.

لماذا انخفض سعر الجنيه الذهب 920 جنيهًا؟

السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الكبير هو التراجع المستمر في سعر الذهب عالميًا، مدفوعًا بترقب الأسواق لتحركات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، حيث تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على جاذبية الذهب كأداة استثمارية.

كما أن حالة الهدوء في الطلب المحلي على شراء الذهب، خاصة الجنيهات والسبائك، ساهمت في عبوط الأسعار، حيث يقل الإقبال على الشراء مع توقعات المواطنين بمزيد من التراجع، ما يعزز فرص الانخفاض أكثر.

توقعات أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القادمة

تتجه التوقعات إلى استمرار التذبذب في حركة الذهب، محليًا وعالميًا، في ظل بيانات اقتصادية مرتقبة بالولايات المتحدة، وغياب أي محفزات اقتصادية حاليًا في السوق. 

وفي ظل هذه الأجواء، ينصح بعض المحللين بالترقب، مؤكدين أن السوق قد يشهد مفاجآت، سواء صعودًا أو هبوطًا، بناءً على تطورات السياسة النقدية العالمية والجيوسياسية.

الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم في مصر الخميس سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

معاشات شهر يوليو

بعد قرار الرئيس السيسي بالزيادة.. طريقة الاستعلام عن المعاشات 2025

ترشيحاتنا

حمض اليوريك

أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

الممبار

مش هتتعبي.. أسهل طريقة لعمل الممبار بمذاق شهي

سلطة الرنجة

بتزود الذكاء والتركيز.. اعرفي طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

بالصور

تحذير للمستخدمين.. أخطاء شائعة في استخدام "الإير فراير" تُفسد الطهي وتقلل من كفاءتها

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد

ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر

أنواع الصرع .. علامات لن تخطر ببالك تكشف الإصابة أغربها | السرحان

أنواع الصرع
أنواع الصرع
أنواع الصرع

بعد قصة الأمس .. ميرنا وليد تقابل إلهام شاهين في "قرن الشيطان"

ميرنا وليد
ميرنا وليد
ميرنا وليد

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد