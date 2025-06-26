نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025 في مصر استقرارا ، بينما يظل متراجعا عن أسعاره أمس الأول، حيث هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه مقارنة بما سجله قبل يومين فقط.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 36800 جنيه، بعد أن كان قد بلغ 37600 جنيه في تعاملات الثلاثاء الماضي، ليفقد بذلك 800 جنيه دفعة واحدة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وتحتسب قيمته على أساس سعر الذهب الخام دون إضافة المصنعية أو الضرائب أو الدمغة.

أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم

بلغت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم الخميس في السوق المحلية نحو 42040 جنيهًا، ويعد هذا السعر هو قيمة الذهب الخالص في الجنيه بوزن 8 جرامات دون أي إضافات.

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 في مصر بدون مصنعية

واصلت أسعار الذهب في تداولها قرب المستويات الأخيرة مع تغير طفيف في بعض الأعيرة:

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 5371 جنيهًا للبيع، و5349 جنيهًا للشراء.

أما سعر الذهب عيار 22 فسجل نحو 4924 جنيهًا للبيع، و4903 جنيهات للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري عند 4700 جنيه للبيع، و4680 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4029 جنيهًا للبيع، و4011 جنيهًا للشراء.

بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 حوالي 3133 جنيهًا للبيع، و3120 جنيهًا للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 12 الأقل تداولًا بقيمة 2686 جنيهًا للبيع، و2674 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لـ سعر الأونصة الذهب اليوم فقد سجل نحو 167070 جنيهًا للبيع، و166359 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة بالدولار عالميًا 3333.93 دولارًا.

أما عن سعر الجنيه الذهب اليوم، والذي يزن 8 جرامات من عيار 21، فقد سجل 37600 جنيه للبيع، و37440 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 800 جنيه مقارنة بسعره البالغ 38400 جنيه في بداية الأسبوع.

أسباب تراجع أسعار الذهب مؤخرًا

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه في يومين يعود إلى تحركات في أسعار الذهب العالمية نتيجة الهدنة بين إيران وإسرائيل، إلى جانب بعض الهدوء في الطلب المحلي على الشراء، بعد موجات الارتفاع الأخيرة، مما ساهم في خفض نسبي للأسعار.

هل حان وقت الشراء؟

مع الانخفاض الملحوظ في أسعار الجنيه الذهب، وهدوء السوق المحلي، ينصح بعض خبراء الاقتصاد المهتمين بالاستثمار الآمن بأن هذا التراجع قد يمثل فرصة للشراء، خاصة مع توقعات بعودة الارتفاعات في حال تحرك الأسعار العالمية.