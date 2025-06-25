تراجع اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25 يونيو

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الاربعاء 25-6-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 5348.5 جنيه للبيع و 5325.75 جنيها للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 11.5 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 4680 جنيهًا للبيع و 4660 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 10 جنيهات.



سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 4011.5 جنيه للبيع 3994.25 جنيها للشراء، وخسر العيار نحو 8.5 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 3120 جنيه للبيع و 3106.75 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 6.75 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر



وسجل الجنيه الذهب حوالي 37440 جنيها للبيع 37280 جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 80 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة





تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر



تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدّد سعر الذهب عالميًا



يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميًا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.