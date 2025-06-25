إقبال كثيف على المزايدة الخاصة بحق الاستغلال الإعلاني بمركز التنمية الشبابية الجزيرة

انطلقت اليوم المزايدة العلنية الخاصة بحق الاستغلال الإعلاني للمساحات الإعلانية بمركز التنمية الشبابية بالزمالك الجزيرة "١" والتي عقدت تحت إشراف الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار - الإدارة العامة للتسويق بوزارة الرياضة وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة .

وشهدت المزايدة إقبال كثيف وكبير من قبل الراغبين في الحصول علي المزايدة وهو ما يعكس القيمة الكبيرة التي اصبح عليها مركز التنمية الشبابية بالجزيرة هذا الصرح الكبير والعملاق ، والذي يخدم آلاف من الشباب والأسر المصرية .

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي حرص الوزارة في التوسع في مشروعات الاستثمار والطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والإجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية حيث أنها تأتي دون تحميل ميزانية الوزارة والدولة أي أعباء مالية كما أنها تمثل احد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب .

مضيفاً " صبحي " هدفنا تعزيز وتعظيم الاستثمار في البنية الشبابية والرياضية بما يعود بالنفع وزيادة الموارد بتلك المراكز بما يخدم جموع الأسر المصرية ويرفع عن كاهل الدولة لأي أعباء مالية.