مجهولون يسرقون 100 ألف ومشغولات ذهبية من شقة بطل رياضي بطنطا والأمن يحقق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من جهودها لكشف غموض واقعة سرقة مجهولين مبلغا ماليا قدره من شقة الكابتن رامي بلال أحد أبطال مصر في رياضة كمال الأجسام بمنطقة العجيزي بطنطا ويجري تحديد هوية مرتكبي الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود أمنيه



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة سرقة شقة أحد الأبطال الرياضيين بمنطقة العجيزي بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

وأفاد كابتن رامي بلال بطل مصر وصاحب المراكز الأولى في بطولات كمال الأجسام، عن تعرض شقته السكنية الكائنة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، للسرقة.

وكشف بطل مصر في بلاغه أن المسروقات شملت مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية خاصة بزوجته، وجهاز بلايستيشن 4، مما تسبب في حالة من الذعر والقلق بين سكان المنطقة.

تفاصيل الواقعة

وكشف بطل مصر أن الأجهزة الأمنية استجابت بسرعة، وقامت بفحص البلاغ، مؤكدة تعهدها بسرعة ضبط الجناة واستعادة المسروقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.