حكيم ينشر صور جديدة من حفلته في طنطا

أحيا الفنان حكيم، حفلا غنائيا ساهرا في مدينة طنطا، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وقدم حكيم لجمهوره عدد من اروع أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (حلاوة روح، السلام عليكوا)، وغيرها.

ونشر حكيم، عدة صور من حفلته في طنطا عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات انستجرام.

حكيم يشارك فى مهرجان أوسلو للموسيقي العالمية

من جهة أخرى، يستعد حكيم للمشاركة في مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية المقرّر اقامته في أكتوبر المقبل، ليُحيي حفلاً غنائيًا ضمن فعالياته.

وتُعد هذه المشاركة هي الثانية له في هذا المهرجان الشهير، والرابعة على الأراضي النرويجية، بعدما سبق أن شارك في حفل توزيع جوائز نوبل للسلام، وأحيا عددًا من العروض الفنية المهمة هناك.

مهرجان أوسلو

يُعد مهرجان أوسلو للموسيقى العالمية، الذي انطلق عام 1994، من أبرز الفعاليات الفنية التي تحتفي بالموسيقى الشعبية من مختلف أنحاء العالم، ويستقطب سنويًا عددًا كبيرًا من الفنانين والجماهير من خلفيات ثقافية متعددة.

وأعلن القائمون على المهرجان رسميًا عن انضمام حكيم إلى قائمة المشاركين في دورة هذا العام، حسبما كشفت شبكة رؤية الإخبارية، مشيرين إلى أن عرضه سيتضمن مجموعة من أشهر أغنياته التي شكّلت محطات بارزة في مشواره الفني، من بينها: “ولا واحد ولا ميه”، “السلامو عليكو”، “آه يا قلبي”، والليلة ليلتك”.