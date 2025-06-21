حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

نجح ضباط المباحث الجنائية بالغربية في اقل من 24 ساعة في كشف غموض واقعة العثور علي جثة طبيب شهير مقتولا ومكبل الأيدي والفم داخل شقته السكنية بشارع النادي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سقوط الجناة



وكشفت التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب جريمة القتل سيدة متسولة كانت تتردد على المجني عليه في الأعياد والمناسبات بقصد المساعدة، وفي يوم الواقعة استعانت بزوجها ويعمل مبيض محارة وتوجها إلى منزل المجني عليه.

سيدة متسولة وزوجها



وافادت التحريات الأمنية أنه عقب فتح المجني عليه باب شقته قاموا بتكميمه وتكبيل يديه وخنقه بقطعة قماش وانهاء حياته بقصد السرقة واستولوا على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتف محمول وضبط المتهمين وعرض علي النيابة العامة وأمرت بحجزهما علي ذمة التحقيقات.

تحرك أمني عاجل

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طبيب شهير يدعي "سعيد .ر" متوفيا ومكبل بالأيدي والفم داخل غرفته السكنية بمنزل الأسرة بشارع النادي بدائرة القسم.

فريق بحث جنائي



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

واوصي مدير الأمن بتكوين فريق بحث جنائي قاده العميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي سمنود والمحلة والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لفحص وجود شبهه جنائية وضبط الجاني .

ضبط المتهمين بحوزتهما المسروقات

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبه تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم مقيمين بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا .

تحديد هوية الجناة

كما تمكن فريق بحث جنائي تحت قيادة العميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم المسروقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.