قرار عاجل من النيابة العامة.. حبس المتهمين بإنهاء حياة طبيب طنطا 4 أيام

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة انهاء حياة طبيب شهير علي أيدي متسولة وزوجها داخل شقته بشارع النادي بطنطا .

دعم جهات التحقيق



كما وجهت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان والاطلاع علي تقارير الأدلة الفنية .

حبس المتهمين

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية نجحوا في اقل من 24 ساعة في كشف غموض واقعة العثور علي جثة طبيب شهير مقتولا ومكبل الأيدي والفم داخل شقته السكنية بشارع النادي.

تفاصيل الواقعة

وأفادا التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب جريمة القتل سيدة متسولة كانت تتردد على المجني عليه في الأعياد والمناسبات بقصد المساعدة ، وفي يوم الواقعة استعانت بزوجها ويعمل مبيض محارة وتوجهوا إلى منزل المجني عليه.

تحرك أمني عاجل



وكشفت التحريات الأمنية أنه عقب فتح المجني عليه باب شقته قاموا بتكميمه وتكبيل يديه وخنقه بقطعة قماش وانهاء حياته بقصد السرقة واستولوا على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وهاتف محمول وضبط المتهمين وعرض علي النيابة العامة وأمرت بحجزهما علي ذمة التحقيقات.

تشكيل فريق بحث جنائي

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة طبيب شهير يدعي "سعيد .ر" متوفيا ومكبل بالأيدي والفم داخل غرفته السكنية بمنزل الأسرة بشارع النادي بدائرة القسم.

تخطيط الجريمة



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

واوصي مدير الأمن بتكوين فريق بحث جنائي من ضباط وأفراد الشرطة السرية والنظامية لفحص وجود شبهه جنائية وضبط الجاني .

لحظات سقوط المتهمين

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة وتفريغ كاميرات مراقبه تم تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم مقيمين بمنطقة القرشي بدائرة قسم ثان طنطا .

تموين فريق بحث جنائي

كما تمكن فريق بحث جنائي تحت قيادة العميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا بتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم المسروقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.