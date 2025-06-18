للعام الثالث.. طب طنطـا تحصل على رخصة شهادتي الأيزو في النظم الإدارية

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن حصول كلية الطب جامعـة طنطـا على رخصة شهادتي الأيزو للعام الثالث على التوالي Iso 9001 / 2015 فى النظم الإدارية للجودة و Iso 21001 : 2018 فى النظم التعليمية والذي يعكس الجهود المخلصة المبذولة لتطوير النظم الإدارية والتعليمية داخل الكلية فى إطار رؤية الجامعة والكلية للتطوير بدعم مستمر من الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعـة طنطا.

جهود جامعة طنطا

أشار الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن اعتماد الكلية للعام الثالث على التوالي وتجديد الاعتماد للعام الثاني بعد الحصول عليه للمرة الأولى فى ٩ مارس ٢٠٢٣ م يؤكد على وصول الكلية إلى مستوى عالي من الجودة فى تطوير النظم الإدارية والنظم التعليمية ويعد إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات وتطورات الكلية ويسهم فى رفع التصنيف العالمي لجامعة طنطا.

وهنأ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وكلاء الكلية وفريق وحدة ضمان الجودة بالكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين مثمنا جهود الجميع فى تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.

فريق الشركة الغربية

وشهدت الكلية تواجد فريق من الشركة العربية للاستشارات الهندسية QME والذى يضم الدكتورة منال درويش كبير مراجعين ورئيس اللجنة والدكتورة منى الزناتى عضو اللجنة والدكتور محمد أمين مستشار شركة AEC " الشركة الداعمة للكلية فى الحصول على الرخصة " فى حضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة نهال المشد منسق الحوكمة المؤسسية والتصنيف الدولي بالكلية والدكتورة إسلام الهوارى نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق الأيزو بالكلية والأستاذ أيمن الغمرى أمين الكلية وعدد من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات والعاملين بالكلية .

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

وفى بداية الزيارة: رحب عميد الكلية بتواجد أعضاء وفد الشركة العربية للاستشارات الهندسية فى رحاب الكلية وخلال الاجتماع تم عرض ما تم إنجازه والطفرة التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية وأجرى الوفد مراجعة لعدد من إدارات الكلية ومنها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون الطلاب ورعاية الشباب والدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس وشئون العاملين والشئون الهندسية والشئون المالية مع إعلان الشركة المانحة تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية للعام الثالث على التوالي .

جهود رعاية مرضية

وفى نهاية الزيارة: أشاد الفريق بما حققته الكلية خلال العام السابق من إنجازات وتطبيق معيار الإدارة بالأهداف وتوفير بيئة عمل مناسبة ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة على مستوى كافة القطاعات وخاصة استحداث وحدة للطاقة الشمسية بالكلية لتوفير الطاقة وللحفاظ على البيئة استنادا على دعم رؤية " مصر 2030 " وتحقيق التنمية المستدامة.