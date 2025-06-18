قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحجر الزراعي المصري يحصل على شهادة الأيزو لأول مرة في تاريخه
مصر في مواجهة الصمت الدولي: لا للعدوان على غزة.. ونعم للسلام العادل والشامل
كأس العالم للأندية.. تشكيل ماشستر سيتي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للعام الثالث.. طب طنطـا تحصل على رخصة شهادتي الأيزو في النظم الإدارية

كلية الطب بجامعة طنطا
كلية الطب بجامعة طنطا
الغربية أحمد علي

أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن حصول كلية الطب جامعـة طنطـا على رخصة شهادتي الأيزو للعام الثالث على التوالي Iso 9001 / 2015 فى النظم الإدارية للجودة و Iso 21001 : 2018 فى النظم التعليمية والذي يعكس الجهود المخلصة المبذولة لتطوير النظم الإدارية والتعليمية داخل الكلية فى إطار رؤية الجامعة والكلية للتطوير بدعم مستمر من الدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعـة طنطا.

جهود جامعة طنطا 

أشار الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن اعتماد الكلية للعام الثالث على التوالي وتجديد الاعتماد للعام الثاني بعد الحصول عليه للمرة الأولى فى ٩ مارس ٢٠٢٣ م يؤكد على وصول الكلية إلى مستوى عالي من الجودة فى تطوير النظم الإدارية والنظم التعليمية ويعد إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات وتطورات الكلية ويسهم فى رفع التصنيف العالمي لجامعة طنطا.

وهنأ الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وكلاء الكلية وفريق وحدة ضمان الجودة بالكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين مثمنا جهود الجميع فى تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية.

فريق الشركة الغربية 

وشهدت الكلية تواجد فريق من الشركة العربية للاستشارات الهندسية QME والذى يضم الدكتورة منال درويش كبير مراجعين ورئيس اللجنة والدكتورة منى الزناتى عضو اللجنة والدكتور محمد أمين مستشار شركة AEC " الشركة الداعمة للكلية فى الحصول على الرخصة " فى حضور الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور لؤى الأحول وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا زيادة مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية والدكتورة نهال المشد منسق الحوكمة المؤسسية والتصنيف الدولي بالكلية والدكتورة إسلام الهوارى نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومنسق الأيزو بالكلية والأستاذ أيمن الغمرى أمين الكلية وعدد من السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومديري الإدارات والعاملين بالكلية .

عميد كلية الطب بجامعة طنطا 

وفى بداية الزيارة: رحب عميد الكلية بتواجد أعضاء وفد الشركة العربية للاستشارات الهندسية فى رحاب الكلية وخلال الاجتماع تم عرض ما تم إنجازه والطفرة التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية وأجرى الوفد مراجعة لعدد من إدارات الكلية ومنها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون الطلاب ورعاية الشباب والدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس وشئون العاملين والشئون الهندسية والشئون المالية مع إعلان الشركة المانحة تجديد رخصة شهادتي الأيزو للكلية للعام الثالث على التوالي .

جهود رعاية مرضية 

وفى نهاية الزيارة: أشاد الفريق بما حققته الكلية خلال العام السابق من إنجازات وتطبيق معيار الإدارة بالأهداف وتوفير بيئة عمل مناسبة ورفع كفاءة الجهاز الإداري لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والحوكمة على مستوى كافة القطاعات وخاصة استحداث وحدة للطاقة الشمسية بالكلية لتوفير الطاقة وللحفاظ على البيئة استنادا على دعم رؤية " مصر 2030 " وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ الغربية جهود جامعه طنطا دعم علاج المرضي جامعة ايزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

ارشيفي

السلطات الإيرانية تحبط هجوما إرهابيا في محافظة البرز

أرشيفية

غزة: 144 شهيدًا في يوم واحد وتواصل استهداف المساعدات

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد