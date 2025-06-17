جامعة طنطا تتقدم 103 مراكز في تصنيف US News لتصبح بين أفضل 500 جامعة عالميا

أعلنت جامعة طنطا اليوم /الثلاثاء/ تحقيقها إنجازاً تاريخياً وتقدما في تصنيف US News العالمي للجامعات لعام 2025 - 2026، حيث صنفت ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً، محققةً بذلك تقدماً غير مسبوق يعكس التزامها الثابت بالإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وبمبادئ المرجعية الدولية حيث قفزت جامعة طنطا 103 مراكز عالمياً مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ترتيب 493 على مستوى جامعات العالم.

كما تقدمت الجامعة 5 مراكز على المستوى القاري لتحتل المرتبة الـ16 بين الجامعات الأفريقية، ومركزين على المستوى المحلي لتحقق الترتيب الـ8 بين الجامعات المصرية.



وقال رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين - في بيان اليوم - إن هذا الإنجاز هو ثمرة التركيز على تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي؛ بما يتماشى مع الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية، مضيفا أن هذا التقدم يعكس التزامنا بتحقيق مبادئ المرجعية الدولية في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والبحثي.



وأشار إلى أن الجامعة حققت زيادة في عدد الموضوعات الأكاديمية التي صنفت بها في تصنيف US News، حيث ظهرت في 12 موضوعاً أكاديمياً هذا العام مقارنة بـ 11 موضوعاً في العام السابق، ولأول مرة، صنفت الجامعة في علوم الكمبيوتر بالمركز 795.



وأكد أن هذا الإنجاز يحفز الجامعة لبذل المزيد من الجهد لمواصلة الارتقاء بمكانتها، وسيفتح آفاقًا أوسع للتعاون الدولي، ويجذب المزيد من الطلاب المتميزين والباحثين الموهوبين، ويعزز من فرص خريجي الجامعة في سوق العمل التنافسي، لافتا إلى أن روح الفريق الواحد والتفاني في العمل هي الركيزة الأساسية لهذا النجاح.



من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور حاتم أمين إن تقرير تصنيف US News الصادر أوضح تحقيق إنجازات بارزة في التصنيفات حسب الموضوع الأكاديمي، حيث صنفت جامعة طنطا ضمن أفضل 500 جامعة في 8 موضوعات أكاديمية؛ مما يؤكد على التنوع والتميز في مجالاتها البحثية



وأضاف أن الجامعة حققت - أيضا - طفرة هائلة في علم الكيمياء، حيث تقدمت 288 مركزاً مقارنة بالعام السابق لتصبح في الترتيب 546، كما جاءت في المركز 683 في العلوم الطبية والسريرية، وفي الترتيب 956 في علم الفيزياء.