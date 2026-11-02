ضبط سائقين بحوزتهما 32 ألف قرص مخدر في حدائق أكتوبر

تمكنت مباحث حدائق أكتوبر من ضبط سائقين بحوزتهما أكثر من 32 ألف قرص من العقاقير المخدرة، داخل سيارة ملاكي، قبل ترويجها، وتحرر محضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء تفقد قوة أمنية الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، حيث اشتبهت في سيارة ملاكي يستقلها شخصان، وجرى استيقافها لفحص مستقليها.

وبتفتيش السيارة، عثر رجال المباحث بحوزة قائدها، البالغ من العمر 28 عامًا، ومرافقه البالغ 50 عامًا، على 31 ألف قرص من عقار الترامادول المخدر، و1000 قرص من عقار التامول، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطهما في ترويج العقاقير المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة