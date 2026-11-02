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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد منتقدا أداء الأهلي تحت قيادة عموتة: النتائج غير مقبولة

الحسين عموته
الحسين عموته
نورهان عادل

انتقد ضياء السيد، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة، مؤكدًا أن النتائج والمستوى الفني منذ بداية الموسم لا يتناسبان مع طموحات جماهير القلعة الحمراء، خاصة بعد خسارة لقب الدوري في الموسم الماضي.

وقال ضياء السيد، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن رد فعل الجماهير تجاه الفريق يأتي انعكاسًا لما تشاهده داخل الملعب، سواء على مستوى الأداء أو النتائج، موضحًا أن الصورة حتى الآن ليست بالشكل المطلوب.

وأضاف أن نتائج الأهلي لا ترضي جماهيره، رغم خسارة الفريق 4 نقاط فقط خلال 11 مباراة، مشيرًا إلى أن وجود فريق يتفوق عليه بفارق 4 نقاط يجعل موقفه غير مقبول بالنسبة لنادٍ بحجم الأهلي.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن بداية الفريق على مستوى الأداء والنتائج ليست جيدة، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد عدم تحقيق النتائج المنتظرة وفقدان لقب الدوري، لافتًا إلى أن المستوى الفني لا يزال غير مقنع، حتى في المباريات التي يحقق خلالها الفريق الفوز.

وأشار إلى أن انتصارات الأهلي تأتي بصعوبة، وغالبًا بنتيجة هدف دون رد، في الوقت الذي يستقبل فيه الفريق أهدافًا سهلة، وهو ما يعكس وجود مشكلات في المنظومة الدفاعية وطريقة اللعب.

وتطرق ضياء السيد إلى التذبذب في أسلوب لعب الأهلي، موضحًا أن الفريق يتنقل بين التحولات الهجومية واللعب المباشر والضغط العالي والضغط العكسي، دون وجود استقرار واضح على طريقة معينة، وهو ما ينعكس على أداء اللاعبين واستقبال الأهداف.

وأكد أن الاعتماد على التحولات الهجومية ليس أمرًا خاطئًا، مشيرًا إلى أن العديد من الفرق العالمية تعتمد عليها، لكن الأهم هو تنفيذها بصورة صحيحة، بما يضمن للفريق القدرة على تسجيل الأهداف وتجنب استقبالها.

وشدد على ضرورة أن يمتلك الحسين عموتة رؤية واضحة بشأن طريقة اللعب التي يريد تطبيقها مع الأهلي، وأن يعمل على تنفيذها بصورة جيدة، بدلًا من استمرار التذبذب بين الأساليب المختلفة.

وعن مباراة القمة أمام الزمالك، أوضح ضياء السيد أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا، من خلال الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، ومنح الزمالك فرصة الضغط وخلق العديد من الفرص على مرماه.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا قرر عموتة الاعتماد على أسلوب التكتل الدفاعي المنخفض «Low Block»، فعليه أن يجيد تطبيقه، من خلال تنظيم الخطوط الدفاعية ومنع المنافس من الوصول إلى المرمى، بدلًا من استقبال أهداف سهلة بسبب الأخطاء الدفاعية.

ضياء السيد الأهلي الحسين عموتة

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