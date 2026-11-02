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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزارة الشباب والرياضة تطلق منصة رقمية موحدة للخدمات الشبابية والرياضية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
عمرو مصطفى

في خطوة هامة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، تنفيذاً لتوصيات منتدى مصر 2026 التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى حضور وتشريف  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 

وزارة الشباب والرياضة تطلق  منصة رقمية موحدة للخدمات الشبابية والرياضية

 

أطلقت  وزارة الشباب والرياضة منصة رقمية موحده  للخدمات «بوابة مصر للشباب والرياضة»، والتى   تتيح للشباب والمواطنين الوصول إلى مختلف خدمات الوزارة وبرامجها ومبادراتها، بسهولة ويسر، من خلال نافذة إلكترونية واحدة.

وتضم البوابة حزمة متنوعة من الخدمات، تشمل البرامج والمبادرات الشبابية والرياضية، والرحلات السياحية، وخدمات مراكز الشباب والتعرف على الملاعب والمنشآت والمدن الشبابية و الرياضية، إلى جانب التعريف بمشروعات اكتشاف ورعاية المواهب، وفق أسس علمية وتأهيلهم للمنافسة الدولية.

كما تتيح المنصة التعرف على برامج المشاركة المجتمعية، ونماذج المحاكاة والبرلمان الشبابي والمبادرات والمشروعات  .

وفي إطار تعزيز الحضور الدولي للرياضة المصرية، تقدم البوابة محتوى إعلاميًا بخمس لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والسواحيلية، لتغطية البطولات والأحداث الرياضية الدولية وفعاليات السياحة الرياضية، والترويج لقدرات مصر التنظيمية ومنشآتها الرياضية ومعالمها السياحية والحضارية.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن إطلاق البوابة يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمية متطورة تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتيسر وصولهم إلى الخدمات والفرص المتاحة التى تقدمها الوزارة .

وأضاف: «هدفنا أن تكون التكنولوجيا وسيلة حقيقية لتيسير حياة الشباب، واكتشاف مواهبهم، ودعم مشاركتهم المجتمعية، وربطهم بفرص العمل والاستثمار، مع مواصلة تطوير الخدمات بما يلبي احتياجاتهم على أرض الواقع».

وتستهدف البوابة توحيد مصادر المعلومات والخدمات التابعة للوزارة في
منصة واحدة، وتعزيز التواصل مع الشباب في جميع المحافظات، بما يدعم كفاءة تقديم الخدمات ويوسع قاعدة المستفيدين من المشروعات والمبادرات الشبابية والرياضية.

«بوابة مصر للشباب والرياضة» منتدى مصر منتدى مصر 2026 مصطفى مدبولى وزارة الشباب والرياضة

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