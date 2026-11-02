خلاف بين أبناء عمومة يدفع أحدهم لحرق ماكينة ري في الصف

دفع خلاف نشب بين أبناء عمومة بمنطقة الصف في الجيزة، أحدهم إلى إشعال النيران في ماكينة ري داخل أرض زراعية، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في ماكينة ري بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لإجراء الفحص والوقوف على أسباب الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق لم يكن عرضيًا، وإنما نشب على خلفية خلافات بين عدد من أبناء العمومة، تطورت إلى قيام أحد أطراف النزاع بإضرام النيران في ماكينة الري الخاصة بالطرف الآخر، ما تسبب في احتراقها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على تفاصيل الخلاف وتحديد المسؤول عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.