قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يؤكد الدور المحوري لدار الإفتاء في نشر الوعي الديني الرشيد وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال
وزير العمل: مستمرون في تقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة
مصر والسودان يرفضان عسكرة البحر الأحمر ومحاولة النفاذ لمياهه من أي دولة غير مشاطئة
مصر والسودان تؤكدان في إعلان مشترك رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي
اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيق هرم
تحطم طائرة عسكرية إسرائيلية جنوب عسقلان.. واندلاع حريق في المنطقة
مسئولة أممية: النازحون في اليمن يحتاجون مأوى وأموال ومياه وغذاء ورعاية صحية
الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية
خلف الحبتور يحسم الجدل حول رغبته في شراء الزمالك أو الاستثمار بشركة الكرة
الصحة: 16 مبادرة رئاسية استفاد منها 95 مليون مواطن وتمويلها من الخزانة العامة للدولة
بيبي يتصل يوميا.. إعلامي أمريكي يفجر مفاجأة: نتنياهو يضغط على ترامب لضرب إيران نوويا
أمير هشام يكشف قرارات لجنة المسابقات وعقوبات الجولة الثامنة للدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلاف بين أبناء عمومة يدفع أحدهم لحرق ماكينة ري في الصف

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

دفع خلاف نشب بين أبناء عمومة بمنطقة الصف في الجيزة، أحدهم إلى إشعال النيران في ماكينة ري داخل أرض زراعية، ما أسفر عن احتراقها بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ 

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق في ماكينة ري بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لإجراء الفحص والوقوف على أسباب الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق لم يكن عرضيًا، وإنما نشب على خلفية خلافات بين عدد من أبناء العمومة، تطورت إلى قيام أحد أطراف النزاع بإضرام النيران في ماكينة الري الخاصة بالطرف الآخر، ما تسبب في احتراقها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر الجهات المختصة التحقيق للوقوف على تفاصيل الخلاف وتحديد المسؤول عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

حرق ماكينة ري الصف الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

ترشيحاتنا

محمد صلاح وهاني أبوريدة

تفاصيل لقاء هاني أبو ريدة مع محمد صلاح في تركيا

المصري

النادي المصري يرد على اتهامات مخالفات القوائم المالية.. ويكشف حقيقة الشيكات و المديونيات

لامين يامال

باو توريس: برشلونة أبرم صفقة عبقرية.. ولامين يامال قادر على التتويج بالكرة الذهبية

بالصور

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يحتفي بمكرمي الدورة الـ11

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد