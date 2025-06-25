أسعار الذهب اليوم.. هبوط مفاجئ محليا وارتفاع عالمي بعد وقف الحرب

حافظت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على آخر تراجع سجلته بالأمس، حيث شهدت أسعار الذهب محليًا انخفاضًا طفيفًا على جميع الأعيرة، بينما عاودت أسعار الذهب عالميًا الارتفاع، محققة مكاسب جديدة عقب إعلان انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويأتي هذا التقرير ليرصد تفاصيل أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وفق آخر تحديثات سوق الصاغة، على نحو يخدم القارئ المصري، ويوفر له قراءة شاملة ودقيقة لأسعار الذهب.

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب محليًا تراجعات طفيفة على جميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21، الأكثر تداولًا لدى المصريين، سعر 4680 جنيهًا للبيع، و4660 جنيهًا للشراء، محققًا تراجعًا قدره 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس. وفيما يلي قائمة أسعار الذهب على كافة الأعيرة وفق آخر تحديث:

سعر الذهب عيار 24:

البيع: 5348.5 جنيه

الشراء: 5325.75 جنيه

التغيير: -11.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22:

البيع: 4902.75 جنيه

الشراء: 4882 جنيه

التغيير: -10.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

البيع: 4680 جنيه

الشراء: 4660 جنيه

التغيير: -10 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18:

البيع: 4011.5 جنيه

الشراء: 3994.25 جنيه

التغيير: -8.5 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

البيع: 3120 جنيه

الشراء: 3106.75 جنيه

التغيير: -6.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12:

البيع: 2674.25 جنيه

الشراء: 2662.75 جنيه

التغيير: -5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9:

البيع: 2005.75 جنيه

الشراء: 1997.25 جنيه

التغيير: -4.25 جنيه

سعر جنيه الذهب:

البيع: 37,440 جنيه

الشراء: 37,280 جنيه

التغيير: -80 جنيه

أسعار الذهب عالميًا.. ارتفاع عقب وقف الحرب

شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث حققت العقود الفورية للذهب زيادة بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن التعاملات الفورية. كما سجلت أسعار الذهب على صعيد الأوقية المستويات التالية:

الأوقية للبيع: 3,319.95 دولار

الأوقية للشراء: 3,319.66 دولار

التغيير: +0.25 دولار

وأرجع المحللون هذا الارتفاع إلى تأثير الإعلان عن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى عودة الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار، وتعزيز أسعار الذهب على الساحة العالمية.

أسعار الذهب محليًا وعالميًا

وتعكس أسعار الذهب اليوم تباينًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي، حيث شهدت الأسواق المصرية تراجعًا جماعيًا على كافة الأعيرة، بينما سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا بعد تطورات جيوسياسية مؤثرة. ويوصي الخبراء المتعاملون بمتابعة أسعار الذهب يوميًا، ومراعاة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على حركة السوق، للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقلبات.