قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس
رئيس الموساد: ساعدنا في ضرب المشروع النووي الإيراني وسنواصل المراقبة
مستشار الجمعية المصرية بالأمم المتحدة: خسائر إسرائيل تجاوزت 150 مليار دولار
بـ7 خامات فاخرة.. بدء تهيئة كسوة الكعبة لتغييرها مع العام الهجري 1447
إعلام إيراني: وفاة رئيس مركز قيادة الحرس الثوري متأثرا بجراحه
الفنان محمد عبد الجواد يوضح حقيقة حالته الصحية: أصبت بتمزق.. وأشعر بتحسن| خاص
21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب البحثي الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية
قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن شكوى الزمالك ضد الأهلي وزيزو
من بكرة .. 3 أيام إجازة رسمية للقطاعين الحكومي والخاص
وزير الطيران والسفير الإيطالي يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز التدريب الفني في صيانة الطائرات
القومي للطفولة والأمومة يعرض إنجازاته ويناقش خطة عمله المستقبلية
سيراميكا كليوباترا يودع أحمد القندوسي: شكرا على بصماتك الساحرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. هبوط مفاجئ محليا وارتفاع عالمي بعد وقف الحرب

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
قسم الخدمات

حافظت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 على آخر تراجع سجلته بالأمس، حيث شهدت أسعار الذهب محليًا انخفاضًا طفيفًا على جميع الأعيرة، بينما عاودت أسعار الذهب عالميًا الارتفاع، محققة مكاسب جديدة عقب إعلان انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويأتي هذا التقرير ليرصد تفاصيل أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وفق آخر تحديثات سوق الصاغة، على نحو يخدم القارئ المصري، ويوفر له قراءة شاملة ودقيقة لأسعار الذهب.

أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب محليًا تراجعات طفيفة على جميع الأعيرة، حيث سجّل عيار 21، الأكثر تداولًا لدى المصريين، سعر 4680 جنيهًا للبيع، و4660 جنيهًا للشراء، محققًا تراجعًا قدره 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس. وفيما يلي قائمة أسعار الذهب على كافة الأعيرة وفق آخر تحديث:

سعر الذهب عيار 24:

البيع: 5348.5 جنيه

الشراء: 5325.75 جنيه

التغيير: -11.5 جنيه

سعر الذهب عيار 22:

البيع: 4902.75 جنيه

الشراء: 4882 جنيه

التغيير: -10.5 جنيه

سعر الذهب عيار 21:

البيع: 4680 جنيه

الشراء: 4660 جنيه

التغيير: -10 جنيه

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18:

البيع: 4011.5 جنيه

الشراء: 3994.25 جنيه

التغيير: -8.5 جنيه

سعر الذهب عيار 14:

البيع: 3120 جنيه

الشراء: 3106.75 جنيه

التغيير: -6.75 جنيه

سعر الذهب عيار 12:

البيع: 2674.25 جنيه

الشراء: 2662.75 جنيه

التغيير: -5.75 جنيه

سعر الذهب عيار 9:

البيع: 2005.75 جنيه

الشراء: 1997.25 جنيه

التغيير: -4.25 جنيه

سعر جنيه الذهب:

البيع: 37,440 جنيه

الشراء: 37,280 جنيه

التغيير: -80 جنيه

أسعار الذهب عالميًا.. ارتفاع عقب وقف الحرب

شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، حيث حققت العقود الفورية للذهب زيادة بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3,329 دولارًا للأوقية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز» عن التعاملات الفورية. كما سجلت أسعار الذهب على صعيد الأوقية المستويات التالية:

الأوقية للبيع: 3,319.95 دولار

الأوقية للشراء: 3,319.66 دولار

التغيير: +0.25 دولار

وأرجع المحللون هذا الارتفاع إلى تأثير الإعلان عن وقف الحرب بين إيران وإسرائيل، ما أدى إلى عودة الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار، وتعزيز أسعار الذهب على الساحة العالمية.

أسعار الذهب محليًا وعالميًا

وتعكس أسعار الذهب اليوم تباينًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي، حيث شهدت الأسواق المصرية تراجعًا جماعيًا على كافة الأعيرة، بينما سجلت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا بعد تطورات جيوسياسية مؤثرة. ويوصي الخبراء المتعاملون بمتابعة أسعار الذهب يوميًا، ومراعاة تأثير العوامل الاقتصادية والسياسية على حركة السوق، للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقلبات.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الآن أسعار الذهب محليًا سعر جنيه الذهب أسعار الذهب عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

عيار 21 يخسر 300 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم

1000 جنيه نزولا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

اعتبارًا من يوليو .. قرار من الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس صناعي وتجاري .. ترقبوها هنا

وسام ابو علي

بعد تلقيه عروضا مغرية.. وسام أبو علي يرحب بالرحيل عن الأهلي بشرط

ترشيحاتنا

نجوى كرم

نجوى كرم تلتقي جمهورها الأردني في حفل غنائي الخميس 17 يوليو

رشيد عساف

حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف

الفنان سيد صادق و الفنانة سناء جميل

داخل محله الخاص.. سيد صادق يكشف لصدى البلد كواليس العمل مع الفنانة الراحلة سناء جميل

بالصور

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎
المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

طريقة السلطة المكسيكية الباردة

طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة
طريقة السلطة المكسيكية الباردة

جماهير بورتو البرتغالي تهاجم اللاعبين بعد العودة من كأس العالم للأندية

جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي
جماهير بورتو البرتغالي

لأصحاب الدايت.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة كاملة؟

البيض المسلوق
البيض المسلوق
البيض المسلوق

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

وفاة عماد محرم

رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

عماد محرم

لم يحضر أحد .. غياب تام للفنانين فى جنازة الفنان عماد محرم.. فيديو

أضرار المسكنات

تحدي كتافاسات يغزو تيك توك .. وتحذير من الأطباء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد