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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الذهب اليوم الخميس يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 26-6-2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4680  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5348 جنيهاللجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 33440 جنيها.

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