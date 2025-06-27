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تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية التي سجلها المعدن الأصفر في السوق المحلي بالتوازي مع قفزاته العالمية خلال الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

أعاد هذا التراجع المفاجئ اهتمام المواطنين بشراء الذهب، لا سيما بين المقبلين على الزواج والمستثمرين الذين يبحثون عن ملاذ آمن لحماية مدخراتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأداة تحوط فعالة ضد التضخم وتقلبات العملات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر (دون احتساب المصنعية) على النحو التالي:
عيار 24: 5360 جنيها للبيع – 5337 جنيها للشراء
عيار 22: 4913 جنيها للبيع – 4892 جنيها للشراء
عيار 21: 4690 جنيها للبيع – 4670 جنيها للشراء
عيار 18: 4020 جنيها للبيع – 4003 جنيها للشراء
عيار 14: 3127 جنيها للبيع – 3113 جنيها للشراء
عيار 12: 2680 جنيها للبيع – 2669 جنيها للشراء
الأونصة: 166715 جنيها للبيع – 166004 جنيها للشراء
الجنيه الذهب: 37520 جنيها للبيع – 37360 جنيها للشراء
الأونصة بالدولار: 3328.08 دولارا

الجنيه الذهب.. خيار ادخاري مفضل

يواصل الجنيه الذهب جذب اهتمام المدخرين في السوق المصري، نظرا لانخفاض تكاليف تصنيعه مقارنة بالمشغولات الذهبية، إضافة إلى سهولة تداوله وسرعة تصريفه، ما يجعله خيارا مثاليا لحفظ القيمة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

تنوع العيارات لتلبية كافة الأذواق

تشهد سوق الذهب تنوعا في العيارات لتلبية الاحتياجات المختلفة:
عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء 99.99% ويستخدم في السبائك والاستثمار
عيار 21: الأكثر شيوعا في الجنيهات الذهبية والمشغولات التقليدية
عيار 18: يجمع بين المتانة والشكل الجمالي ويستخدم في المجوهرات الحديثة

أسباب تراجع أسعار الذهب محليا

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:
تغيرات أسعار الأونصة في الأسواق العالمية
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
حجم العرض والطلب المحلي
التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية
توجهات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية

ارتفاعات عالمية رغم التراجع المحلي

عالميا، ارتفعت أسعار الأونصة خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى خلال شهرين، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، ما زاد من الإقبال على الذهب كأداة تحوط عالمية.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن تحركات الأسعار المحلية لا تعتمد فقط على السوق العالمي، بل تتأثر أيضا بسعر الدولار في السوق المصري، مشيرا إلى أن الاتجاه الصعودي قد يعود بقوة حال استمرار الضغوط الاقتصادية والعوامل المؤثرة.

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