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سعر الذهب اليوم 27- 6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 27- 6-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر جرام الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27- 6-2025؛ داخل محلات الصاغة

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم

وأظهرت اسعار المشغولات الذهبية ثباتا في مستهل تعاملات اليوم ليشمل بذلك كل الاعيرة الذهبية.

آخر تحديث سعر الذهب 

بلغ معدل ارتفاع سعر الذهب في مصر في نهاية تعاملات امس الخميس بقيمة تبلغ 20 جنيها في المتوسط.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4670 جنيها للبيع و 4595 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 نحو 4002 جنيها للبيع و 4024 جنيها للشراء 

سعر عيار 24 اليوم

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5337 جنيها للبيع و5365 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3113 جنيها للبيع و3130 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3321 جنيها للبيع و 3322 جنيها للشراء

سعر  الجنيه  الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و37.56 ألف جنيه للشراء

ارتفاع الذهب عالميا

ارتفع أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي بدعم من الضعف الكبير للدولار الأمريكي وتزايد حالة عدم اليقين بعد تقارير أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في سبتمبر أو أكتوبر.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.4% ليسجل أعلى مستوى عند 3347 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 3334 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3346 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

ارتفع الذهب بشكل معتدل لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد أن شهد انخفاض إلى أدنى مستوياته في أسبوعين في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني، الأمر الذي قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن.

انخفض الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات الرئيسية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير من عام 2022، وقد عمل هذا على ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

صرح جيروم بأول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اليوم الثاني من شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي الأربعاء الماضي أنه على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية قد تسبب ارتفاعًا لمرة واحدة في الأسعار، إلا أن خطر استمرار التضخم كبير بما يكفي ليبقي الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

الأربعاء الماضي وصف الرئيس ترامب رئيس الفيدرالي باول بأنه "سيئ للغاية"، وقال إنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد تسبب هذا في زيادة مخاوف الأسواق بشأن استقلالية البنك الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما عزز الطلب على الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

سعر جرام الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب

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