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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم 26-6-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 26-6-2025،داخل محلات الصاغة المصرية في المتوسط وبصورة طفيفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء صعود الجنيه الذهب بمقدار 40 جنيها داخل محلات الصاغة

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وتضمن آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب نحو 37.4 ألف جنيه للبيع و37.6 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

استمر تصاعد سعر الذهب في آخر تحديثات له خلال ختام تعاملات مساء اليوم الخميس 26-6-2025؛ مقدار 5 جنيهات جديدة.

آخر تحديث سعر الذهب اليوم

وصل معدل زيادة جرام الذهب في نهاية تعاملات اليوم  نحو 25 جنيها علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4675 جنيها للبيع و 4600 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 نحو 4007 جنيها للبيع و 4028 جنيها للشراء 

سعر عيار 24 اليوم

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5342 جنيها للبيع و5371 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 نحو 3116 جنيها للبيع و3133 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3334 جنيها للبيع و 3335 جنيها للشراء

سعر الجنيه  الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37.4 ألف جنيه للبيع و37.6 ألف جنيه للشراء.

تحركات الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، مع اختلاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول والرئيس ترامب حول توقيت خفض أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4705 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو واحد دولار دولارًا، لتسجل 3332 دولارًا.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5377 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4033 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3137 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37640 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4700 جنيه.

 واختتم التعاملات عند مستوى 4705 جنيهات.

 في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 14 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3317 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3331 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تشهد بالأسواق المحلية والعالمية تشهد حالة من الاستقرار النسبي، وعلى الرغم من توجه المستثمرين لأسواق الأسهم، إلا أن انخفاضات سعر الذهب كانت محدودة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الثقة في الدولار الأمريكي، نتيجة السياسات الأمريكية المتضاربة.

أضاف، أن الأسواق تركز حاليًا على موعد ووتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما يعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية كعامل مؤثر في السياسة النقدية مرة أخرى.

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