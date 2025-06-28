المالية تطلب وظائف جديدة.. اعرف التفاصيل

طلبت وزارة المالية ، عدد من الوظائف القيادية تتضمن 3 وظائف بالمستويات العليا، ضمن استراتيجيتها للاعتماد علي الكفاءات والخبرات التخصصية داخل الجهاز الإداري .

تفاصيل الوظائف

وأوضح إعلان وزارة المالية، أن الوزارة تطلب وظيفة رئيس الإدارة المركزية لإدارة الدين، وهي أحد الوظائف التابعة لقطاع التمويل وإدارة الدين، موضحة أن مهمة القائم علي تلك الوظيفة تتضمن إصدار أذون وسندات الخزانة العامة، إدارة الضمانات الحكومية، ودراسة طلبات الاقتراض بضمان الحكومة.



وأضاف الإعلان، أن القائم علي تلك الوظيفة ستكون مهمته الاشراف على خدمة الدين الخارجي وسداد الأعباء وتنفيذ أعمال الدين الداخلي وإصدارات الأذون والسندات وتمثيل الوزارة في الاجتماعات الدولية الخاصة بالقروض.

واشترطت الوزارة ، مجموعة من الشروط لشغل تلك الوظيفة منها معرفة قوية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالعمل المالي وإجادة لغة أجنبية واستخدام الحاسب الآلي و مهارات القيادة، التحليل، والتخطيط الاستراتيجي.

واشترطت في المتقدم قضاء مدة عام على الأقل بوظيفة قيادية من الدرجة الأدنى وللمتقدمين من خارج الجهاز الإداري: خبرة لا تقل عن 18 عامًا و مؤهل عالٍ مناسب، مع اجتياز البرامج التدريبية المطلوبة.

وأضافت أنه بالنسبة وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتدفقات النقدية والتقارير، فإنه تاني ضمن وظائف الإدارة المركزية للتدفقات النقدية التابعة لقطاع التمويل.

وتتضمن تلك الوظيفة مراجعة خطط التدفقات النقدية للدولة، وتقديم البيانات لدعم متخذي القرار، بحيث يكون المتقدم لها العمل علي مراجعة خطط التدفقات النقدية لوحدات الدولة المختلفة و متابعة تطبيق معايير الرقابة الماليةو دراسة مدى توافق الخطط مع الأدلة المالية الموحدة.

وأضافت الوزارة ، أنه يشترط في المتقدم ضرورة إجادة لغات أجنبية، استخدام الحاسب الآلي، والقيادة و القدرة على إدارة الأزمات واتخاذ قرارات فعالة و التحليل المنطقي وربط المعطيات المالية.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تطلب شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للقضايا و هي وظيفة تابعة لرئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، بحيث تتضمن في المتقدم العمل علي متابعة القضايا والدعاوى القانونية التي تكون الوزارة طرفًا فيها، وضمان الإجراءات القانونية السليمة.

وقالت الوزارة، إن مهمة القائم بتلك الوظيفة تتطلب إعداد المذكرات القانونية ومخاطبة الجهات القضائيةو متابعة القضايا أمام المحاكم ومصالح الخبراء و اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الوزارة.

واشترطت الوزارة، في المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون لديه إلمام بالقوانين واللوائح القضائية و إجادة لغة أجنبية واستخدام الحاسب الآلي و أن يكون لديه مهارات قانونية وتحليلية واتصالية عالية.

كما اشترطت في المتقدم أن يكون حاصلا علي مؤهل عالٍ في الحقوق أو ما يعادله و لديه خبرة لا تقل عن 17 عامًا إذا كان المتقدم من خارج الجهاز الإداري.

شروط عامة

قالت الوزارة، إنه ينبغي للمتقدمين تقديم مجموعة من المستندات منها الملف الورقي (أصل + صورة) و 4 صور شخصية حديثة و 4 صور من بطاقة الرقم القومي (وجهين) ونموذج طلب شغل الوظيفة، بالإضافة إلى بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم و بيان بالإنجازات السابقة والمقترحات لتطوير الوظيفة، وما يثبت المهارات والقدرات (شهادات ودورات) وشهادات خبرة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري.

كما ينبغي تقديم: الملف الإلكتروني (CD بصيغة PDF) بنفس المستندات الورقية بصيغة PDF في ملف واحد.

وقالت إن اخر موعد لتقديم الطلبات هو 28 يوليو 2025 علما بأن تقديم الأوراق بمقر الوزارة بامتداد شارع رمسيس بالقاهرة ببرج رقم ٤ .