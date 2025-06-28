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انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت 28-6-2025

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء
محمد صبيح

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 28 يونيو 2025 تراجعًا ملحوظًا في حديد عز بقيمة 412 جنيهًا للطن، وانخفاضًا طفيفًا في الحديد الاستثماري، في حين ارتفع طن الأسمنت الرمادي بنحو 100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

حديد عز: 39381 جنيهًا (انخفاض 412 جنيهًا – تراجع 1.04%)

الحديد الاستثماري: 38209 جنيهات (انخفاض 86 جنيهًا – تراجع 0.23%)

الأسمنت الرمادي: 4073 جنيهًا (زيادة 99 جنيهًا – ارتفاع 2.52%)

تراجع أسعار الحديد اليوم في الشركات

سعر حديد عز: 38500 جنيه

سعر حديد بشاي: 37850 جنيها

سعر حديد بيانكو: 37500 جنيه

أسعار حديد العتال: 36000 جنيه

سعر طن حديد الكومي: 35000 جنيه

سعر حديد مصر ستيل: 34000 جنيه

سعر طن الجيوشي: 37000 جنيه

سعر طن حديد سرحان: 34500 جنيه

تراجع أسعار الحديد اليوم، يعكس حالة من الترقب لدى السوق وسط انخفاض في الطلب، خاصة مع انتهاء ذروة موسم البناء.

وفي المقابل، جاء ارتفاع الأسمنت؛ نتيجة زيادة تكاليف التشغيل، وارتفاع الطلب في مشروعات قائمة.

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