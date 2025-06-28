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رشا عبدالعال: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رشا عبدالعال: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن يوم الاثنين الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون

أضافت رشا عبدالعال أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.

أوضحت "رشا عبدالعال" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.

وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب" أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ مؤكدًة أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.

ودعت "رئيس مصلحة الضرائب" جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم، خاصة أن المصلحة وفرت قنوات دعم فني و إرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن ١٦٣٩٥، الذي يعمل على تقديم ردود على كافة الاستفسارات الفنية و الإجرائية، وضمان تقديم الطلبات بالشكل السليم.

 وفى نفس السياق مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، والعمل على تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويشجع بيئة الاستثمار، ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتكاملة.

رشا عبدالعال الضرائب المصرية وزير المالية

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