وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم، المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارة موسعة للمدينة، رافقه خلالها عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب نواب رئيس الجهاز ومسؤولي الإدارات التنفيذية.

استهل الوزير جولته بتفقد مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، والذي يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة. حيث بلغت نسبة الإنجاز الحالية نحو 23%، وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بالمخططات الزمنية المعتمدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة.

تضمنت الجولة متابعة تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر بالمرحلة الخامسة من منطقة الخدمات الإقليمية، والذي يضم 90 عمارة سكنية توفر 1842 وحدة بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، بنماذج (3 و4 وحدات في كل دور). وقد وصلت نسبة الإنجاز بهذا المشروع إلى نحو 75%. وأشاد وزير الإسكان بتطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية والبناء الأخضر، مشددًا على أهمية تعميم هذه المعايير في مشروعات الإسكان المستقبلية.

كما تفقد الوزير أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمنطقة الصناعية A1، مؤكدًا على أن تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واختتم الوزير جولته بزيارة محطة التنقية رقم (3) الجاري تنفيذها بطاقة إجمالية تصل إلى 600 ألف م³/يوم، ضمن المرحلة الثانية من المشروع. وقد بدأت بالفعل أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى بطاقة 150 ألف م³/يوم من المياه العكرة المستخلصة من مأخذ أبو سمران. وتشمل الأعمال الحالية عمليات التجريب والتعقيم وغسل الخزانات وشبكات المياه. ومن المقرر أن تخدم المحطة مناطق سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، بالإضافة إلى تغذية مدينة العبور الجديدة بطاقة تصل إلى 100 ألف م³/يوم.

وخلال الجولة، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والجودة الشاملة، موجها بتوفير الدعم اللازم لفرق التنفيذ بالمواقع المختلفة لضمان إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية العمرانية بمدينة العاشر من رمضان.