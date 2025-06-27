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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

معاً بالوعي نحميها.. 3 نوات دينية وتوعوية وثقافية بالشرقية

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تفعيل مبادرة "معاً بالوعي نحميها" من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ،موجهاً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية. 

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية قامت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظة الشرقية بتكثيف نشاطها لتفعيل مبادرة "معاً ..بالوعى هنحميها" حيث قامت بتنفيذ  3نوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الماضى ، أستهدفت السيدات ، تناولت (الأسرة وبناء المجتمع –حرمة المال العام -العام الهجرى الجديد 1447)

وفى سياق متصل أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الماضى كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة "معًا.. بالوعي نحميها" حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس بالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز ومديرية الأوقاف ومديرية الصحة .

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة بعنوان" حرمة المال العام " وذلك بالوحدة المحلية بالسعديين بالتنسيق مع إدارة الأوقاف بالمركز بالإضافة لتنظيم قافلة توعوية لتطوير مفهوم محو الأمية والتعايش الرقمى بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار وذلك بقرية النعامنة وتم خلالها عقد إمتحان محو أمية لعدد (25) دارس وتسليمهم شهادات محو الأمية.

محافظ الشرقية الوعي المجتمعي القضايا الوطنية الندوات التوعوية

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