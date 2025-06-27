تريزيجيه أفضل منه.. لاعب الأهلي السابق يقيم مستوى بن شرقي

تحدث عمرو أنور، لاعب النادي الأهلي السابق، عن أداء المغربي أشرف بن شرقي مع الفريق الأحمر، خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال عمرو أنور، خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار”، المذاع على قناة MBC مصر 2: "بن شرقي لا يجيد أداء الأدوار الدفاعية بالشكل المطلوب، وده السبب الرئيسي في خروجه من التشكيلة الأساسية، عكس محمود حسن تريزيجيه اللي بيقدّم أدوار هجومية ودفاعية متوازنة، وعشان كده هو لاعب أساسي في الفريق".

وأضاف: "بن شرقي لم يظهر بالمستوى المنتظر في الدقائق اللي شارك فيها، وكان واضح عليه التوتر، وده انعكس على قراراته الهجومية وساهم في إضاعة أكثر من فرصة أمام مرمى بورتو".

وانتقد أنور أداء خط الدفاع، قائلًا: "الدفاع كان بلا شراسة حقيقية في لقاء بورتو، وده تسبب في استقبال 4 أهداف، وكوكا كان لازم يتغير لأن الضغط عليه كان كبير جدًا، لكن الجهاز الفني ما تدخلش في الوقت المناسب".

كما ألقى اللوم على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بشأن بعض الأهداف التي سكنت شباك الأهلي، مؤكدًا: “الشناوي لم يحاول بالقدر الكافي في التصدي للهدفين الثاني والرابع، وكان ممكن يتعامل معهما بشكل أفضل”.





