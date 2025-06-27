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الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال ينصح ثنائي الأهلي بالرحيل

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

تحدثَ رضا عبدالعال لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن خروج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وودع الأهلي مونديال الأندية من دور المجموعات بعدما أنهى مشواره في البطولة بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، بعدما حصد نقطتين من التعادل أمام ميامي وبورتو، وخسر أمام بالميراس بثنائية نظيفة.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: “لا أجد سببًا في هجوم جماهير الأهلي على محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، فقد قدم مباراة جيدة أمام إنتر ميامي الأمريكي بالجولة الأولى من المونديال وأنقذ الأحمر من الخسارة في الشوط الثاني”.

وأضاف: “دفاع الأهلي الكارثي يتحمل مسؤولية أهداف فريق بورتو البرتغالي، فقد ارتكب اللاعبون أخطاءً ساذجة، كما حدث في مباراة بالميراس البرازيلي”.

وأضاف: "جمهور الأهلي يبحث عن "كبش فداء" لتبرير الظهور المخيب للآمال في كأس العالم للأندية، وهو ما حدث في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي وإلقاء اللوم على حسين الشحات بمفرده والهجوم الكبير عليه، رغم أن هناك العديد من اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المطلوب".

وتابع: “من الصعب مشاركة حسين الشحات مع الأهلي في الموسم الجديد بسبب التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو الذي سيشارك في جميع المباريات، أيًا كان مستواه الفني، لكنه سيشارك مع الفريق لأنه قادم من صفوف الغريم التقليدي الزمالك، ولذلك أنصح الشحات بالرحيل لضمان المشاركة في المباريات، وكذلك محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق”.



 

إنتر ميامي التعادل أمام ميامي وبورتو بالميراس حسين الشحات زيزو الزمالك

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