في الزمالك أداؤه أفضل .. تصريح مثير من نجم الأهلي عن بن شرقي

كشف أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن كواليس موقف سابق جمعه بالمدرب الهولندي مارتن يول، خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر، وذلك بشأن المغربي أشرف بن شرقي.

وقال عرابي، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة MBC مصر 2: "عرضت على مارتن يول ضم أشرف بن شرقي عندما كان مدربًا للأهلي، لكنه تحفظ وقتها على إتمام الصفقة، واليوم لا بد أن نعترف أن بن شرقي لم يعد بنفس المستوى الذي قدمه أثناء تواجده في الزمالك".

وانتقد عرابي أداء الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، معتبرًا أن الفريق لم يكن مجهزًا بالشكل الكافي، وخاصة في الخط الدفاعي، وقال: "الأهلي لم يدعم الدفاع كما ينبغي قبل المونديال، وأشرف داري لم يقدم المستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق، مش في البطولة بس".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته قائلًا: "اللاعب المصري يحتاج لمدرب حماسي، لأن الأداء بيتأثر مع المدربين الهادئين، والمشكلة إن ده بيظهر جدًا وقت البطولات الكبرى".