ندوّر على جنسية تانية | تحرّك في الأهلي بسبب هؤلاء اللاعبين

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن مطالب إدارة الاسكاوتنج بالنادي الاهلي لتدعيم صفوف الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.



وكتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي: إدارة الاسكاوتنج بالنادي تبحث حاليا عن مدافع أجنبي تحت السن أو صاحب جنسية فلسطينية بسبب اكتمال قائمة الأجانب.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح امس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أول أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.