قرار مفاجئ من ريبيرو بشأن صفقات الأهلي الجديد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار خوسية ربيرو بشأن صفقات الاهلي الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب احمد حسن :ريبيرو رفض الحصول على راحة سلبية والسفر إلى بلاده قبل حسم ملف الصفقات الجديدة مع إدارة الأهلي.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح امس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أول أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.