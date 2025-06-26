الأهلي يفاوض 4 زملكاوية.. تعرف عليهم

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاوضات الاهلي مع 4 لاعبين من الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :الأهلي دخل في مفاوضات مع 4 لاعيبة زملكاوية ، ياسين مرعي وأحمد عيد ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

و تابع :والأهلي أصلا عنده 6 لاعيبة من الزمالك ياسر ابراهيم وامام عاشور وأحمد رضا وعمر كمال وزيزو وأشرف بن شرقي ، يعني ممكن جدا بعد كام يوم يبقى الأهلي فيه 10 لاعيبة من الزمالك !!!.

و أضاف:كده فاضل بس الأهلي يضم حارس مرمى زملكاوي وساعتها بس نقدر نشوف فريق الزمالك في كاس العالم للأندية.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح امس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أول أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.