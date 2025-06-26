رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل مديره الرياضي لي كونجرتون

أعلن نادي الأهلي السعودي، اليوم الخميس، إنهاء تعاقده مع مديره الرياضي البريطاني لي كونجرتون.

وأوضح الأهلي في بيانه، أنه سيواصل سعيه نحو استقطاب الكفاءات،التي تسهم في تعزيز مكانة النادي التنافسية، محليًا وقاريًا.



بيان الأهلي السعودي

تُعلن شركة النادي الأهلي عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي البريطاني لي كونجرتون، وذلك بعد فترة من التعاون والعمل المشترك، الذي أسهم في دعم الهيكلة الرياضية والإدارية داخل النادي.

وتتوجه الشركة بجزيل الشكر والتقدير للسيد لي، على ما قدمه من خبرات وعطاء طوال فترة عمله، حيث كانت مساهمته واضحة مستفيدًا من خبرة تتجاوز 20 عامًا قضاها في العمل مع أندية عالمية.

وأوضح لي كونجرتون قائلًا: تجربتي مع النادي الأهلي كانت مليئة بالتحديات والفرص، وأشكر كافة فريق العمل على الدعم الكبير، أعتز بما تحقق خلال هذه الفترة، خاصة الفوز بثلاث بطولات، منها لقب تقاري مع الفريق الأول، ولقبان في كرة القدم النسائية، وهي إنجازات تبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي.

وتؤكد الشركة أن مسيرة التطوير مستمرة، وأنها ماضية في استقطاب الكفاءات، التي تسهم في تعزيز مكانة النادي التنافسية، محليًا وقاريًا؛ وفق رؤية مؤسسية واضحة وخطط تنفيذية دقيقة