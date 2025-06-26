الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

اتفق مسئولو نادي الزمالك، مع صفقة جديدة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة المسئولين داخل جدران القلعة البيضاء في دعم النواقص التي تواجه الفريق خلال الفترة الحالية.



وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك، أنهي الاتفاق مع عمرو ناصر لاعب نادي فاركو، بعد الوصول لاتفاق مع إدارة الأخير على كافة الامور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة، لتدعيم هجوم الفارس الأبيض.

وتابع: مسئولو نادي الزمالك، حتي هذه اللحظة ينتظرون المدير الفني الجديد للنادي، والذي تم التوصل لاتفاق معه، وسيحسم كافة الصفقات التي نجح المسئولين في الاتفاق معها خلال الأيام الماضية، لتدعيم النواقص التي تواجه الفريق حاليا.

ويسعي مسئولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، بصفقات قوية، للمنافسة على كافة المسابقات المحلية والقارية، والعودة من جديد إلى دوري أبطال أفريقيا.

عرض الزمالك لضم أسامة فيصل

وفي نفس السياق.. كشف مصدر بـ نادي الزمالك، عن مفاوضات الأبيض بشأن ضم المهاجم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” أن نادي الزمالك أبدي رغبته في ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأشار المصدر أن الزمالك عرض على البنك الأهلي مصطفى شلبي وسيد نيمار والزناري ضمن العرض المقدم للتعاقد مع أسامة فيصل وأحمد ربيع والبنك ينتظر رأي طارق مصطفى.



وكان أسامة فيصل قد قدم أداءً متميزًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور لاعب الأهلي.

ويأتي رغبة الزمالك في ضم أسامة فيصل بالتزامن مع مفاوضت أندية أخري لضم أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة البنك الأهلي، مصير أسامة فيصل بعد تلقيه عروض أكثر من نادي.