قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عروض أجنبية لـ حسام عبدالمجيد.. والاعب يرفض التجديد للزمالك
وزير الدفاع الأمريكي: ترامب غيّر قواعد اللعبة ليس مع إيران فقط بل داخل الناتو نفسه
المسيح الدجال.. تعرف على صفاته وكيف تعصم نفسك من فتنته
نتنياهو: أشكر ترامب على دعمه الهائل لي ولإسرائيل
إير كايرو تُعزز منظومة السلامة الطبية الجوية بشراكة مع ميد إير
نتنياهو يبحث وقف الحرب .. وترامب يقترب من "صفقة غزة الكبرى" تشمل الرهائن
الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي وأنت في بيتك| الرابط والشروط
مصدر بالزمالك يكشف موقف الأجانب استعدادا للتدعيم بصفقات قوية
خامنئي: الولايات المتحدة تدخلت لإنقاذ إسرائيل من التدمير الكامل
خامنئي: استهدفنا المواقع العسكرية الإسرائيلية ووجهنا صفعة قاسية لأمريكا
إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف موقف الأجانب استعدادا للتدعيم بصفقات قوية

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك عن موقف اللاعبين الأجانب بالفريق، وهم كل من الثلاثى التونسى حمزة المثلوثى، أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق ومحمود بنتايج.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” عدم تجديد عقد المثلوثى نظرا لخضع مرحلة التأهيل من إصابة الصليبى، والتي ستبعده عن الملاعب حتى شهر سبتمبر المقبل، بينما تم الاستقرار على الإبقاء على محمود بنتايج في ظل تألقه مع الأبيض، و مستواه اللافت خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق.

وأشار إلى سبب عدم قيد المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، في القائمة الأولية للموسم الجديد، رغم أن بنتايك لاعب في الفريق من الموسم الماضي، وتم تفعيل بند شراء النهائي من عقد الإعارة الذي كان من فريق سانت إتيان الفرنسي.

ويعتبر بنتايج مثل الصفقة الجديدة لأنه بعقد جديد، خاصة أنه وقع على عقد ممتد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد، وبالتالي سوف يتم قيده في القائمة الثانية التي ستشهد قيد الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف فيما يخص سيف الجزيرى وصلاح الدين مصدق فرفض اللاعبان الخروج للإعارة، على أن يتم استمرارهم بالفريق حال عدم التعاقد مع صفقات جديدة في نفس المراكز.

ويسعى الزمالك لحسم مصير اللاعب نهائياً بالتراضى، خصوصاً لعدم وجود نية للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب متمسك بالحصول على القيمة الكاملة لعقده، والذي يمتد لموسمين مقبلين، وهو ما يعقد المفاوضات حتى تلك اللحظة.

كما يسعى الجزيرى أن يكون الهداف الأجنبي التاريخى للزمالك، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 44 مع الفريق متخطيا رقم بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذى سجل مع الأبيض 43 هدفا.
 


 

بنادى الزمالك التونسى حمزة المثلوثى أحمد الجفالى سيف الجزيرى صلاح الدين مصدق محمود بنتايج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

امتحانات الثانوية العامة

جروبات الغش تنشر صور امتحان فيزياء الثانوية العامة بعد توزيعه باللجان

الغندور

الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز.. وخالد الغندور يكشف تفاصيل

ترشيحاتنا

نيسان مارش موديل 1990

نيسان مارش مناسبة لتعلم القيادة بـ 70 ألف جنيه

ميتسوبيشي لانسر موديل 1998

اركب ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك بـ 250 ألف جنيه

فيات 126 موديل 1992

فيات 126 هاتشباك سعرها 90 ألف جنيه

بالصور

أطعمة تسحب طاقتك وتُشعرك بالخمول.. أحذر تناولها في الصيف

أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية
أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية
أطعمة ومشروبات تُجهد الجسم وتُضعف الحيوية

12 نوعا من الفاكهة قليلة السكر ينصح بتناولها

الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب
الفواكه منخفضة السكر بديل صحي يحد من خطر السكري وأمراض القلب

دراسة جديدة : الحميات منخفضة السعرات تؤثر على صحة الرجال النفسية

الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
الحميات منخفضة السعرات قد تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

دراسة تحذر: إفراط الحامل فى تناول الفيتامينات يؤدى إلى سكر الحمل

الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل
الإفراط في الفيتامينات أثناء الحمل يزيد الإصابة بسكر الحمل

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

سد النهضة

قبل 20 يوليو.. خبير يحذر إثيوبيا من خطــ ر قادم على سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد