مصدر بالزمالك يكشف موقف الأجانب استعدادا للتدعيم بصفقات قوية

كشف مصدر مسؤول بنادى الزمالك عن موقف اللاعبين الأجانب بالفريق، وهم كل من الثلاثى التونسى حمزة المثلوثى، أحمد الجفالى، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى المغربى صلاح الدين مصدق ومحمود بنتايج.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” عدم تجديد عقد المثلوثى نظرا لخضع مرحلة التأهيل من إصابة الصليبى، والتي ستبعده عن الملاعب حتى شهر سبتمبر المقبل، بينما تم الاستقرار على الإبقاء على محمود بنتايج في ظل تألقه مع الأبيض، و مستواه اللافت خلال المباريات التي شارك بها مع الفريق.

وأشار إلى سبب عدم قيد المغربي محمود بنتايج، الظهير الأيسر للفريق، في القائمة الأولية للموسم الجديد، رغم أن بنتايك لاعب في الفريق من الموسم الماضي، وتم تفعيل بند شراء النهائي من عقد الإعارة الذي كان من فريق سانت إتيان الفرنسي.

ويعتبر بنتايج مثل الصفقة الجديدة لأنه بعقد جديد، خاصة أنه وقع على عقد ممتد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد، وبالتالي سوف يتم قيده في القائمة الثانية التي ستشهد قيد الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف فيما يخص سيف الجزيرى وصلاح الدين مصدق فرفض اللاعبان الخروج للإعارة، على أن يتم استمرارهم بالفريق حال عدم التعاقد مع صفقات جديدة في نفس المراكز.

ويسعى الزمالك لحسم مصير اللاعب نهائياً بالتراضى، خصوصاً لعدم وجود نية للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب متمسك بالحصول على القيمة الكاملة لعقده، والذي يمتد لموسمين مقبلين، وهو ما يعقد المفاوضات حتى تلك اللحظة.

كما يسعى الجزيرى أن يكون الهداف الأجنبي التاريخى للزمالك، بعد أن وصل إلى الهدف رقم 44 مع الفريق متخطيا رقم بن شرقى لاعب الفريق السابق، الذى سجل مع الأبيض 43 هدفا.





