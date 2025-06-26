سر عدم قيد محمود بنتايك في قائمة الزمالك الأولى.. مصدر يوضح

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم قيد المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، في القائمة الأولية للموسم الجديد، رغم أن بنتايك لاعب في الفريق من الموسم الماضي، وتم تفعيل بند شراء النهائي من عقد الإعارة الذي كان من فريق سانت إتيان الفرنسي.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد” أن موقف بنتايك يعتبر مثل الصفقة الجديدة لأنه بعقد جديد، خاصة أنه وقع على عقد ممتد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد، وبالتالي سوف يتم قيده في القائمة الثانية التي ستشهد قيد الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.



وضمت القائمة الأولى للزمالك الأسماء الآتية:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود حمدي “الونش”، أحمد حسام، صلاح الدين مصدق، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد حمدي، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر، مهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد عبد الرحيم “إيشو” محمد عاطف، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد الجفالي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، حسام أشرف، عمر فرج.

عرض الزمالك لضم أسامة فيصل

في سياق آخر، كشف مصدر بـ نادي الزمالك، عن مفاوضات الأبيض بشأن ضم المهاجم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد” أن نادي الزمالك أبدى رغبته في ضم أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال إن الزمالك عرض على البنك الأهلي مصطفى شلبي وسيد نيمار والزناري ضمن العرض المقدم للتعاقد مع أسامة فيصل وأحمد ربيع، والبنك ينتظر رأي طارق مصطفى.

كان أسامة فيصل قدم أداءً متميزًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا، محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور، لاعب الأهلي.

وتأتي رغبة الزمالك في ضم أسامة فيصل بالتزامن مع مفاوضات أندية أخرى لضم أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة البنك الأهلي مصير أسامة فيصل بعد تلقيه عروضا من أكثر من نادٍ.