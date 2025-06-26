الزمالك يقترب من مدرب أجنبي جديد.. والبرتغاليون في الصدارة

يكثف مسؤولو نادي الزمالك محاولاتهم للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بالنادي أن الزمالك يفاضل بين مدرب برتغالي وآخر إسباني ومدرب هولندي لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلفاً لأيمن الرمادي.

ويميل مسؤولو نادي الزمالك للمدرسة البرتغالية في تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل النجاحات التي حققها المدربون البرتغاليون مع الفريق.

وعلق المصدر على ما تردد بشأن التوصل لاتفاق مع البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني السابق لضمك السعودي ومدرب فاركو الأسبق لتولي القيادة الفنية للأبيض في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن ألميدا ليس ضمن أولويات مسؤولي النادي الأبيض لتدريب الفريق في الموسم الجديد.