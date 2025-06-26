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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من مدرب أجنبي جديد.. والبرتغاليون في الصدارة

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

يكثف مسؤولو نادي الزمالك محاولاتهم للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بالنادي أن الزمالك يفاضل بين مدرب برتغالي وآخر إسباني ومدرب هولندي لاختيار المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلفاً لأيمن الرمادي.

ويميل مسؤولو نادي الزمالك للمدرسة البرتغالية في تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، في ظل النجاحات التي حققها المدربون البرتغاليون مع الفريق.

وعلق المصدر على ما تردد بشأن التوصل لاتفاق مع البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني السابق لضمك السعودي ومدرب فاركو الأسبق لتولي القيادة الفنية للأبيض في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن ألميدا ليس ضمن أولويات مسؤولي النادي الأبيض لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

الزمالك مدرب الزمالك الجديد الدوري المصري

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