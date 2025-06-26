مصدر بالزمالك يعلن أسماء الراحلين عن الفريق .. تقاصيل كاملة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” : "رحيل 5 لاعبين عن الزمالك رسميًا، وذلك برحيل التونسي حمزة المثلوثي، ورحيل اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر الذي كان معارا من أنبي.



وأشار: “ إلي رحيل الثنائي السنغالي سيدي نداي، والمدافع الغيني جيفرسون كوستا، وقرار أعتزال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر”.

وجاء حسم تلك الملفات قبل الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول خلال الساعات القادمة.

عرض الزمالك لضم أسامة فيصل



وفي سياق أخر.. كشف مصدر بـ نادي الزمالك، عن مفاوضات الأبيض بشأن ضم المهاجم أسامة فيصل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر لـ "صدي البلد": “أن نادي الزمالك أبدي رغبته في ضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية”.

وأشار المصدر: " أن الزمالك عرض على البنك الأهلي مصطفى شلبي وسيد نيمار والزناري ضمن العرض المقدم للتعاقد مع أسامة فيصل وأحمد ربيع والبنك ينتظر رأي طارق مصطفى.



وكان أسامة فيصل قد قدم أداءً متميزًا مع البنك الأهلي خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 12 هدفًا محتلاً المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور لاعب الأهلي.

ويأتي رغبة الزمالك في ضم أسامة فيصل بالتزامن مع مفاوضت أندية أخري لضم أسامة فيصل في الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن تحسم إدارة البنك الأهلي، مصير أسامة فيصل بعد تلقيه عروض أكثر من نادي.