الزمالك يطيح بمهاجمه.. وجلسة منتظرة للحسم| خاص

أوضح مصدر داخل نادي الزمالك وجود جلسة مرتقبة بالساعات المقبلة بين جون إدوارد، المدير الرياضى، ووكيل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال المصدر لـ “صدى البلد” إن الزمالك يسعى لحسم مصير اللاعب نهائياً بالتراضى، خصوصاً لعدم وجود نية للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب متمسك بالحصول على القيمة الكاملة لعقده، والذي يمتد لموسمين مقبلين، وهو ما يعقد المفاوضات حتى تلك اللحظة.

وشدد على أن إدارة الفارس الأبيض تحاول الوصول لحل وسط يرضي الطرفين ويجنب النادي الدخول بنزاع قانوني.

وأوضح أنه في وقت يسعى الزمالك لتجديد الخط الأمامي، ومن المنتظر أن تحسم الجلسة المنتظرة الموقف النهائي سواء بالاستمرار أو إنهاء التعاقد رسمياً.

قيد محمود بنتايك في القائمة الزمالك

تحدث مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب عدم قيد المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق، في القائمة الأولية للموسم الجديد، رغم أن بنتايك لاعب في الفريق من الموسم الماضي، وتم تفعيل بند شراء النهائي من عقد الإعارة الذي كان من فريق سانت إتيان الفرنسي.

وأكد المصدر لـ “صدى البلد” أن موقف بنتايك يعتبر مثل الصفقة الجديدة لأنه بعقد جديد، خاصة أنه وقع على عقد ممتد لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الموسم الجديد، وبالتالي سوف يتم قيده في القائمة الثانية التي ستشهد قيد الصفقات الجديدة للفريق الأول لكرة القدم.



قائمة الزمالك الأولي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمود الشناوي.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمود حمدي “الونش”، أحمد حسام، صلاح الدين مصدق، مصطفى الزناري، أحمد فتوح، أحمد محمود.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد حمدي، سيف فاروق جعفر، ناصر ماهر، مهاب ياسر، حازم أسامة، أحمد عبد الرحيم “إيشو” محمد عاطف، مصطفى شلبي، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أحمد الجفالي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، حسام أشرف، عمر فرج.