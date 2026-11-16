​هل الوقت مناسب لشراء الذهب في مصر اليوم؟.. خبير يجيب ويكشف أسباب التراجع الأخير

يشغل التوقيت المثالي لشراء الذهب بال الكثير من المواطنين والمستثمرين في مصر، خاصة في ظل التقلبات السعرية المتلاحقة التي يشهدها السوق.

تراجع كبير سجله سعر الذهب اليوم في مصر، تزامنا مع تراجع أسعار الذهب عالميا، بعد أن فقد المعدن الأصفر جزءا كبيرا من مكاسبه خلال الأيام الماضية، وسط ضغوط قوية على الأسواق العالمية، وهبط الذهب في السوق المحلية بقوة منذ بداية شهر نوفمبر، ليخسر عيار 21 أكثر من 200 جنيه، ويخسر الجنيه الذهب 1640 جنيها، وتخسر الأونصة أكثر من 7278 جنيها، في واحدة من أكبر موجات التراجع التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة.

ويترقب المواطنون والمستثمرون ما سيحدث في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار التراجع العالمي واتجاه الأنظار إلى حركة الدولار والأسواق العالمية.

تراجع كبير في أسعار الذهب هذا الشهر

تراجع الذهب بشكل كبير خلال شهر نوفمبر الجاري حيث بدأ الشهر على مستويات مرتفعة ثم تراجع بشكل كبير حتى اليوم.

وسجل سعر ذهب عيار 24 اليوم 6777 جنيه، مقابل 7011 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 234 جنيها

وسجل سعر ذهب عيار 21 اليوم 5930 جنيه، مقابل 6135 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 205 جنيهات

كما سجل سعر ذهب عيار 18 اليوم 5083 جنيه، مقابل 5258 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 175 جنيها

فيما سجل سعر ذهب عيار 14 اليوم 3953 جنيه، مقابل 4090 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 137 جنيها



وسجل سعر أونصة الذهب اليوم 210788.26 جنيه، مقابل 218066.48 جنيه يوم 1 نوفمبر، لتخسر 7278.22 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 47440 جنيه، مقابل 49080 جنيه يوم 1 نوفمبر، ليخسر 1640 جنيها

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر ذهب عيار 24 اليوم 6777 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 22 اليوم 6212 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 21 اليوم 5930 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 18 اليوم 5083 جنيه

سجل سعر ذهب عيار 14 اليوم 3953 جنيه



وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن قرار الشراء لا يرتبط بلحظة زمنية ثابتة، بل يعتمد بالأساس على ثلاثة عوامل رئيسية: الهدف من الشراء، والميزانية المتاحة، والمدة الزمنية المخططة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، مؤكدًا أن سوق الذهب بطبيعته يشهد تغيرات سريعة على المدى القصير.



​نصائح الشراء حسب الهدف:

​للراغبين في الادخار طويل الأجل: يُنصح بتقسيم الميزانية المخصصة للشراء وتوزيعها على عدة دفعات زمنية (متوسطات سعرية)؛ لتجنب مخاطر الشراء بكامل السيولة عند قمم سعرية مرتفعة.



​للمقبلين على الزواج أو الشراء بغرض الزينة: ينبغي التركيز على مقارنة قيمة "المصنعية" والسعر النهائي للجرام بين محلات الصاغة المختلفة، حيث تمثل تكلفة التصنيع نسبة مؤثرة من إجمالي الفاتورة.



​وشدد البهواشي على أن الأسعار الحالية لا تُعد ضمانًا حتميًا لتحقيق أرباح سريعة في المستقبل، نظرًا لأن حركة المعدن الأصفر تظل رهينة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، صعودًا وهبوطًا.



​ أسباب رئيسية وراء التراجع الكبير في أسعار الذهب

​يرجع الانخفاض الملحوظ الذي تشهده أسعار الذهب مؤخرًا إلى تضافر مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، أبرزها:

​1. التضخم الأمريكي وأسعار الفائدة

​2. قوة الدولار وعوائد السندات: صعود مؤشر الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، مما دفع المستثمرين لتفضيل الأصول الدولارية على حساب حيازة المعدن الأصفر.

​3. التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط

​4. تراجع الطلب الاستثماري

​5. تراجع الدولار محليًا