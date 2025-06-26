الأخير.. الغندور يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالا استنكاريا بشأن ماذا لو شارك الزمالك في كأس العالم للأندية بدلا من الأهلي.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: ماذا لو الزمالك شارك مكان الأهلي في كأس العالم للأندية.

ليرد الغندور في فيديو قائلا: لو الزمالك بدل الأهلي في كأس العالم للأندية هيعمل زي الأهلي وهيطلع الرابع والأخير في مجموعته بغض النظر عن سكوات الأهلي وميزانيته.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح امس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أول أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.