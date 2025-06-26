رحيل 4 نجوم عن الأهلي عقب الخروج من كأس العالم للأندية.. من هم؟

يتساءل جماهير وعشاق الأهلي عن الأسماء الراحلة عن الفريق بعد الخروج من كأس العالم للأندية 2025، عقب التعادل مع بورتو البرتغالي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة (4-4)، فجر الثلاثاء الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي قد حصد نقطتان من دور المجموعات خلال مشواره في مونديال الأندية، احتل بهما المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من الأهلي وانتر ميامي وبالميراس وبورتو، حيث تعادل المارد الأحمر في مباراته الأولى أمام انتر ميامي سلبيا، فيما خسر أمام بالميراس في المباراة الثانية بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل مع بورتو في المباراة الأخيرة بنتيجة 4-4.

مباراة الأهلى وبورتو

التقي الأهلي مع بورتو، فجر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت المباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي 4-4، لينهي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، محتلًا المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي (3 أهداف - هاتريك) ومحمد بن رمضان المنضم حديثا للفريق.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا"، لاعب الأهلي، وسام أبو علي، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بورتو، بعد تسجيله "هاتريك".

من سيرحل عن الأهلي؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسماء الراحلين عن صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، على إذاعة «أون سبورت إف إم»: «طبعا حمدي فتحي منقدرش نقول رحل عن الأهلي، لأنه كان جاي إعارة ومدته انتهت، وحمدي لاعب رائع وراجل جدا».

وأضاف: «يحيي عطية الله أموره أصبحت محسومة وانتهت رحلته مع الأهلي خلاص، وأيضا الثنائي عمر الساعي وكريم نيدفيد من ضمن الراحلين عن الأهلي».

وتابع: «أيضا في كلام عن رحيل أفشة بعد تألق محمد على بن رمضان، وفي ظل عودة إمام عاشور، لكن ده لسه كلام مش قرار، وأيضا حسين الشحات يوجد كلام عن عروض لرحيله خلال الفترة المقبلة».

جدير بالذكر أن بعثة النادي الأهلي قد وصلت، أمس مطار القاهرة الدولي، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة طيران استغرقت 22 ساعة، وذلك عقب انتهاء مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية.