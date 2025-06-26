مدحت شلبي يكشف تفاصيل جديدة في ملف رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي، عن آخر تطورات ملف وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، في ظل الأنباء المتداولة حول اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال شلبي، خلال تقديمه برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2، إن اللاعب تلقى خلال الأيام الماضية عدة عروضا أوروبية وخليجية مغرية، وإن وكيل أعماله فتح بالفعل باب التفاوض مع المدير الرياضي للنادي بشأن إمكانية الرحيل.

وأوضح شلبي أن وسام أبو علي يحصل على 700 ألف دولار في الموسم مع الأهلي، بينما عرض النادي على اللاعب تعديل عقده إلى مليون دولار، غير أن وكيله أبلغ الإدارة الحمراء بوجود عرض تصل قيمته إلى 2.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن وكيل اللاعب أكد لمسؤولي الأهلي أن العرض الخارجي يمنح النادي مقابلًا ماديًا كبيرًا، ويجب استغلاله والاستفادة من انتقاله، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة.

واختتم شلبي تصريحاته بالتأكيد على أن هناك حالة من القلق داخل الأهلي من فكرة رحيل وسام أبو علي، لا سيما مع عدم حسم صفقة مهاجم بديل حتى الآن، وهو ما قد يؤثر على الفريق في الموسم المقبل.