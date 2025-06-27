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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 في تصادم ملاكي وأتوبيس بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه متأثرا بإصابته، فيما أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في اتوبيس 26 راكبا بطريق ههيا أمام قرية العدوة دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية .

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة باستقبال جثة لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات و4 أشخاص مصابين بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في اتوبيس ٢٦ راكب بطريق ههيا امام قرية العدوة دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ههيا والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

قرية العدوة مركز ههيا الشرقية بمحافظة الشرقية النيابة العامة

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