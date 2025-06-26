ضبط 4 أطنان أعشاب مجهولة المصدر بمنطقة الزوامل بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية، شنت ادارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة احمد محمد مرسي مدير الادارة للمرور علي الانشطة التجارية بدائرة بلبيس اسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة بالمنطقة الصناعية (جمعية المهندسين العرب) بناحية الزوامل بمركز بلبيس حيث تم تحرير محضر رقم( ١٥١٨١)لعام٢٠٢٥ جنح مركز شرطة بلبيس ضد المسؤول عن مخزن للاعشاب الطبية والعطارة لحيازته وتخزينه اعشاب عطرية "شمر صغيرالحبة" غير مصحوبة بفواتير او مستندات شراء تثبت مصدرها أثناء التفتيش.

وقد تم التحفظ علي كمية قدرها (١٠٠) شيكارة اعشاب عطرية×(٤٠) كجم وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها (٤٠٠٠كجم) اى بما يعادل (٤طن).