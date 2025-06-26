الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلبة منتدى الطفل لتل بسطا وورش الفخار

قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أمس بتنظيم رحلة للطلبة المشاركين في " منتدى الطفل " بالمحافظة " وذلك لزيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا بالزقازيق و ورش الفخار بكفر محمد جاويش وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية رفع الوعى السياحي والأثري لدى الطلبة عن طريق تعريفهم بالحضارة المصرية والآثار والتراث ، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وذلك لخلق جيل واعى من الأطفال مستشعر إنتمائه لبلدة قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به .

وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية ان الرحلة شملت زيارة المنطقة الأثرية بتل بسطا لمشاهدة "المنطقة الأثرية المفتوحة ومتحف تل بسطا وعرض فيلم توثيقي عن تل بسطا ورحله العائلة المقدسة بقاعه العرض " بالإضافة لزيارة ورش تصنيع الفخار بقرية محمد جاويش للتعرف على مراحل حرفة الفخار حتى المنتج النهائى وذلك للتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى الأجيال الجديدة والتعريف بتاريخ المحافظة العريق ومكانتها السياحية وذلك بحضور هبة حمد مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام والوجية صلاح الدين مدير إدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بالشرقية.