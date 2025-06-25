تنفيذي الشرقية يكلف بتأمين ومتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة والأزهرية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة إستمرار تأمين ومتابعة سير إمتحانات الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب والطالبات لتأدية الإمتحان في سهولة ويسر مناشداً أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التواجد بمحيط اللجان الإمتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصاً على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة ، في حضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ومديري إدارات الأملاك بالمراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد إستهلاك الكهرباء بما لا يخل بامن وسلامة المواطنين مع ترشيد الإستهلاك الكهربائي بكافة المباني الحكومية والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية ، وكذلك جميع دور العبادة والمنشآت الرياضية ودور المناسبات مع الإلتزام بالمواعيد المحددة لإضاءة لوحات الإعلانات في الشوارع وإلزام اصحاب المحال التجارية والمولات والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كلف المحافظ مدير ادارة المتابعة الميدانية بتنظيم حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق التعليمات الصادرة بشأن ترشيد إستهلالك الكهرباء بالمصالح الحكومية ، وكذلك التأكد من إستمرار تنظيم أسواق اليوم الواحد بالمراكز والمدن والأحياء لتوفير إحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

أكد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والعمل على إزالة المخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها ، مشدداً على ضرورة إسراع الخطى في إنهاء ملفي تقنين أوضاع أراضي املاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء .

وخلال الإجتماع ألقى الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة كلمة نقل خلالها تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظ الشرقية ، واستعرض جهود وزارة الزراعة في تطبيق منظومة حماية الأراضي ، مؤكداً أن هناك تعاوناً وثيقاً مع المحافظة لمواجهة ظاهرة التعديات، خاصة خلال فترات الإجازات والعطلات الرسمية، بالإضافة إلى تنفيذ قرارات الإزالة أولًا بأول ، مشيداً بدور محافظ الشرقية في توفير كافة الإمكانات وتذليل العقبات لتفعيل خطط حماية الأراضي الزراعية على أرض المحافظة وتفعيل القانون والقرارات المنظمة في هذا الشأن ، وتعاون جميع أجهزة الزراعة والوحدات المحلية وباقي الجهات المعنية بالمحافظة للتصدي لأي حالة تعدي على الأرض الزراعية وسرعة الرد على أي متغير يتم رصده واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين .

كما أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة لحماية املاك الدولة بسرعة الإنتهاء من حصر قطع الأراضي الفضاء أملاك الدولة بنطاق المحافظة وكذلك التنبيه على أصحاب الأراضي الفضاء بالمراكز والمدن والأحياء بتسويرها بالأشجار حتى لا تتحول لمقالب عشوائيه تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وتشوه الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن.