إصابة 13 شخصا في انقلاب اتوبيس بالشرقية

أصيب 13 شخص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر اسماعيلية دائرة محافظة الشرقية.
وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي باستقبال 13 شخصا مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر اسماعيلية دائرة محافظة الشرقية.
وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.