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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع تباع في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم مأساوي، أسفر عن مصرع تباع يبلغ من العمر 38 عامًا، وذلك أثناء عبوره الطريق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء نزول المدعو "هشام ج. م. ر" 38 عامًا، تباع على سيارة نقل، ويقيم بمحافظة أسيوط، من السيارة محل عمله وعبوره الطريق، اصطدمت به سيارة ميكروباص قيادة المدعو "هشام ع. ع." 62 عامًا، سائق ويقيم بمحافظة البحر الأحمر، مما أسفر عن وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبسؤال قائد السيارة الميكروباص، أقر بمضمون ما حدث.

واضاف أنه فوجئ بالمجني عليه يعبر الطريق أمامه بشكل مفاجئ، ولم يتمكن من تفاديه، مما أدى إلى اصطدامه به عن طريق الخطأ.

كما أفاد قائد السيارة محل عمل المتوفي، ويدعى "محمود أ. أ. ج" 46 عامًا، سائق، ويقيم بأسيوط، بمضمون الرواية ذاتها، ونفى وجود شبهة جنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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