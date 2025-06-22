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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم مخلفات أعلى سطح منزلين بالبلينا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، نشوب حريق محدود أعلى سطح منزل، امتد إلى منزل ملاصق، دون وقوع إصابات بشرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي المنازل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بسطح منزل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك المواطن "رضا ع. م. ج"، 59 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، وامتداد النيران إلى سطح منزل مجاور بذات المكونات، ملك المواطن "خلاف م. ا. ج"، 66 عامًا، عامل، ومقيم بنفس المنطقة.

تم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث أي إصابات بشرية، وأسفر الحريق عن احتراق بعض المخلفات أعلى سطح المنزلين.

وبسؤال مالكي المنزلين، أفادا بمضمون ما سبق، وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في الحريق، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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